Einem als Hartz-IV-Aufstocker tätigen Beschäftigten darf die Unterstützung gekürzt werden, weil ihn sein Arbeitgeber an jedem Arbeitstag mit Essen versorgt.

Das Bundessozialgericht in Kassel wies die Revision gegen eine entsprechende Entscheidung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg zurück. Hintergrund ist der Fall eines Kellners in Berlin. Demnach stellt das im Arbeitsvertrag zugesicherte Essen des Mannes ein Einkommen dar. Dieses dürfe folglich bei der Berechnung der Hartz-IV-Leistungen mit berücksichtigt werden.



(Aktenzeichen B 4 AS 83/20 R)

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.