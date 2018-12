Ein Gericht in den USA hat Nordkorea wegen des Todes des Studenten Otto Warmbier zur Zahlung von mehr als 500 Millionen Dollar an dessen Familie verurteilt.

Nordkorea sei verantwortlich für die Folter, Geiselnahme und Tötung des jungen Mannes, heißt es in der Urteilsbegründung eines Bundesgerichts in Washington D.C. Der damals 21-jährige Warmbier war 2016 während einer Nordkorea-Reise festgenommen und wegen des angeblichen Diebstahls eines Propaganda-Posters zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Er fiel unter ungeklärten Umständen ins Koma und wurde schließlich freigelassen. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb er.



Warmbiers Familie hatte Nordkorea wegen Folter und Mord verklagt. Das Regime in Pjöngjang erklärte hingegen, der Student habe sich eine schwere Nahrungsmittelvergiftung zugezogen.