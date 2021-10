Teile des EU-Rechts sind laut einem Urteil des Verfassungsgerichts in Polen nicht mit der Verfassung des Landes vereinbar.

Der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstoße unter anderem gegen die Regel, dass die Souveränität im Prozess der europäischen Integration bewahrt bleibe, urteilten die Richter in Warschau. Die Organe der EU handelten außerhalb der Grenzen der Kompetenz, die ihnen von Polen zuerkannt werde. Ein Sprecher der Regierung sagte, das Verfassungsgericht habe damit klar bestätigt, dass das polnische Recht Vorrang habe.



Die EU-Kommission äußerte sich besorgt über die Entscheidung. Justizkommissar Reynders sagte in Brüssel, man werde "alle Mittel" ausschöpfen, damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe. Das Prinzip, wonach dieses Vorrang vor nationalem Recht habe, sowie der bindende Charakter von Entscheidungen der EU-Justiz seien zentral für den Staatenbund.



Warschau und Brüssel streiten seit langem über den Umbau der polnischen Justiz.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.