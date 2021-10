Die Europäische Kommission hat besorgt auf das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts reagiert, wonach Teile der EU-Verträge in Polen als verfassungswidrig eingestuft werden.

Justizkommissar Reynders sagte in Brüssel, man werde alle Mittel ausschöpfen, damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe. Das Prinzip, wonach dieses Vorrang vor nationalem Recht habe sei ebenso zentral für den Staatenbund wie der bindende Charakter von Entscheidungen der EU-Justiz. Luxemburgs Außenminister Asselborn warnte vor einer Aushöhlung der europäischen Rechtsordnung. Er sagte dem "Tagesspiegel", es sei nun zu befürchten, dass es keine einheitliche Linie bei der Auslegung von EU-Verträgen mehr gebe und auch andere Länder einen ähnlichen Weg gehen könnten. Dann aber seien die EU-Verträge "auf Sand gebaut".



Das Verfassungsgericht in Warschau hatte sein Urteil unter anderem damit begründet, die Organe der EU handelten außerhalb der Grenzen der Kompetenz, die ihnen von Polen zuerkannt seien.

