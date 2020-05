Für den digitalen Unterricht in Corona-Zeiten haben Schülerinnen und Schüler, die Hartz IV erhalten, Anspruch auf einen internetfähigen Computer.

Das entschied das Landessozialgericht Essen. Geklagt hatte eine Gymnasiastin, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwei bezieht. Das zuständige Jobcenter hatte ihr den Computer verweigert, obwohl die Schulleiterin die Notwendigkeit bescheinigt hatte. Nun muss das Jobcenter die Finanzierung eines Tablets in Höhe von etwa 150 Euro übernehmen.



(Az.: L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B).