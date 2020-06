Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute über eine Äußerung von Bundesinnenminister Seehofer über die AfD.

Der Minister hatte das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion in einem Interview als "staatszersetzend" bezeichnet und diese Äußerung auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. Die AfD warf Seehofer daraufhin eine Verletzung seiner Neutralitätspflicht vor. Das Urteil wird am Vormittag verkündet. In einem ähnlichen Fall im Streit um eine Pressemitteilung der früheren Bundesbildungsministerin Wanka hatte das Verfassungsgericht der AfD Recht gegeben.



(Az. 2 BvE 1/19)