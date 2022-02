SPD-Mitglied Morsch wird nicht Vizepräsidentin am Bundesfinanzhof. (dpa / Sven Simon)

Nach Auffassung des Gerichts hat die frühere Bundesregierung der ausgewählten Richterin zu Unrecht den Vorzug für den Posten gegeben. Drei unterlegene Kandidaten, die geklagt hätten, seien für den Vizeposten am höchsten deutschen Steuergericht qualifizierter gewesen, hieß es. Das Bundesjustizministerium habe deshalb rechtsfehlerhaft gehandelt. Gegen das Urteil können keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden.

Das SPD-Mitglied Morsch war früher Justiz-Staatssekretärin im Saarland. Ihre Auswahl für das Spitzenamt am Bundesfinanzhof war von Beginn an umstritten. Kriterium für Führungsstellen an Bundesgerichten ist in der Regel eine fünfjährige Erfahrung am jeweiligen Gericht.

