Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil die Rechte von Arbeitnehmern mit Behinderung gestärkt (dpa-tmn | Christin Klose)

Wer wegen seiner Behinderung den Beruf an der bisherigen Stelle nicht mehr ausüben kann, hat laut der Entscheidung der Richter in Luxemburg Anspruch auf einen geeigneten anderen Arbeitplatz in dem Unternehmen. Allerdings dürfe der Arbeitgeber dabei finanziell nicht unverhältnismäßig belastet werden, heißt es in dem Urteil weiter. Zudem müsse eine geeignete freie Stelle vorhanden sein.

Hintergrund ist ein Fall in Belgien. Dort hatte sich ein Mitarbeiter der nationalen Eisenbahngesellschaft nach einer Herzerkrankung gegen seine Entlassung gewehrt. Der Mann brauchte einen Herzschrittmacher und durfte wegen elektromagnetischer Felder nicht mehr auf Gleisen arbeiten.

(AZ: C-485/20)

