Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das pauschale Sterbegeld für Beamte steuerpflichtig ist.

Zur Begründung hieß es, das Sterbegeld habe nur den Zweck, den Hinterbliebenen die Ausgaben für die Beisetzung zu erleichtern. Es handele sich nicht um eine steuerbegünstigte öffentliche Zuwendung. Die Richter in München wiesen damit die Klage einer Tochter und Erbin einer Beamtin in Nordrhein-Westfalen ab. Beim Tod der Mutter hatte das Land ein Sterbegeld in Höhe von zwei Monatsbezügen gezahlt. Das Finanzamt berücksichtigte dies steuererhöhend als Einkommen der Tochter, die dagegen klagte.



(Az: VI R 8/19)

