Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er soll in der Anfangsphase des syrischen Bürgerkriegs in einem Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Außerdem werden ihm Mord an mindestens 30 Menschen und mehrere Vergewaltigungen sowie Fälle sexualisierter Gewalt vorgeworfen. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert.

Ein Mitangeklagter wurde bereits im Februar 2021 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

