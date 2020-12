Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das Feuerwerksverbot für das Bundesland Niedersachsen vorläufig außer Kraft gesetzt.

Das Gericht befand, dass das in der niedersächsischen Corona-Verordnung verankerte umfassende Feuerwerksverbot keine objektiv notwendige Maßnahme sei, die auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes verordnet werden dürfe. So hätten beispielsweise Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk kein Potenzial, infektionsrelevante Ansammlungen einer größeren Zahl von Personen zu provozieren. Als nicht erforderlich wertete das Gericht auch die landesweite Gültigkeit des Feuerwerksverbots.



Die Regelung war Teil der verschärften Kontaktbeschränkungen in der niedersächsischen Corona-Verordnung nach dem Bund-Länder-Gipfel mit Kanzlerin Merkel am vergangenen Sonntag. Sie sollte vom 16. Dezember bis zum 10. Januar gelten. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts kann nicht angefochten werden.

