London Urteil: USA erzielen ersten Sieg zu einer möglichen Auslieferung von Wikileaks-Gründer Assange

Wikileaks-Gründer Assange könnte doch noch von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden. Ein Berufungsgericht am Londoner High Court erklärte ein bisher geltendes Auslieferungsverbot für nichtig. Die von den USA in der Zwischenzeit gegebenen Zusicherungen seien ausreichend, um die Sorgen um Assanges Gesundheit auszuräumen, so der zuständige Richter.

10.12.2021