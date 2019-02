Der Verfassungsschutz darf die AfD nach einer Gerichtsentscheidung nicht öffentlich als "Prüffall" bezeichnen. Das Verwaltungsgericht Köln gab einem Eilantrag der AfD statt. Zur Begründung hieß es, das Bundesverfassungsschutzgesetz enthalte keine Rechtsgrundlage für die Mitteilung, die Partei als "Prüffall" zu bezeichnen.

Dieser Bezeichnung aber komme in der Öffentlichkeit eine "negative Wirkung" zu. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dieser Eingriff in die Rechte der AfD sei rechtswidrig und auch unverhältnismäßig. Da das Bundesamt für Verfassungsschutz die Abgabe einer Unterlassungserklärung abgelehnt habe und sein Vorgehen für rechtmäßig halte, bestehe auch eine Wiederholungsgefahr.



Das Kölner Verwaltungsgericht wies darüber hinaus darauf hin, dass gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt werden kann, über die dann wiederum das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden würde.



Die AfD hatte Anfang des Monats erklärt, dass sie sich juristisch dagegen wehren wolle, als "Prüffall" bezeichnet zu werden. Ein Sprecher sagte damals ebenfalls, diese öffentliche Benennung habe einen stigmatisierenden Charakter.