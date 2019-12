Besitzer älterer Diesel-Fahrzeuge können nach einem Gerichtsurteil vorerst weiterhin in die Innenstadt von Frankfurt am Main fahren.

Nach einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel ist das für die gesamte Umweltzone verhängte Fahrverbot unverhältnismäßig. Das Berufungsverfahren gegen die Deutsche Umwelthilfe hatte das Land Hessen beantragt. Wenn die Schadstoffbelastung allerdings weiter über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft liegt, muss bis Ende nächsten Jahres für einzelne Straßen in Frankfurt am Main ein Fahrverbot erlassen werden.