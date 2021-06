Die EU plant nach Informationen des Deutschlandfunk und weiterer Medien, heute ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu eröffnen. Anlass ist das umstrittene Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank.

Ein Prüfphase dazu ist gestern nach Angaben aus Brüssel abgeschlossen worden, schon heute könnte die EU-Kommission das Verfahren offiziell einleiten. Im Kern geht es um das Verhältnis zwischen nationalem und europäischen Recht. Die EU-Kommission sieht das Karlsruher Urteil als gefährlichen Präzedenzfall. Im Mai 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein 2015 gestartetes milliardenschweres Anleihe-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank in Teilen als verfassungswidrig erklärt. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof ein gegenteiliges Urteil gefällt, in dem das betreffende Anleihekaufprogramm gebilligt wurde. Karlsruhe entschied dagegen, die EZB habe mit dem 2015 gestarteten Programm ihr Mandat für die Geldpolitik überspannt und der EuGH habe das Vorgehen und insbesondere die Verhältnismäßigkeit der geldpolitischen Mittel nicht ausreichend geprüft. Bundesregierung und Bundestag sollten darauf hinwirken, dass Europas Währungshüter nachträglich prüfen, ob die Käufe verhältnismäßig sind.

"Sprengsatz im europäischen Rechtssystem"

Unser Europa-Korrespondent Peter Kapern bezeichnete das Karlsruher Urteil im Deutschlandfunk als "Sprengsatz" im europäischen Rechtssystem. Damit sei der Vorrang des europäischen Rechts in Frage gestellt, die Grundlage für die europäische Rechtsgemeinschaft. Zudem könnten andere nationale Gerichte nach dem Karlsruher Vorbild entscheiden. Die EU-Kommission hat bereits mehrfach Länder wie Polen kritisiert, weil diese sich weigern, Urteile des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen.

Vorbild für andere nationale Gerichte?

Auch die EU-Parlamentsabgeordnete Brandner von den Grünen verwies im Deutschlandfunk darauf, dass Applaus für das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor allem aus Polen und Ungarn gekommen sei – und zwar von Seiten derer, die im eigenen Land einen Abbau des Rechtsstaats anstrebten. Insofern habe das Bundesverfassungsgericht eine Verantwortung dafür, wie die Entscheidung in anderen EU-Staaten aufgenommen und als Orientierung verständen würden. Es sei gut, dass der Konflikt in einem offiziellen rechtlichen Verfahren gelöst werden könne. Gleichzeitig gehe es auch um einen Dialog zwischen nationalen Gerichten und dem EuGH über den Umgang mit mangelhaften Urteilsbegründungen.



Der Europa-Abgeordnete Ferber (CSU) äußerte dagegen Unverständnis. Er nannte das Vertragsverletzungsverfahren „Prinzipienreiterei" der EU-Kommission. Dabei sei das Problem eigentlich bereits aus dem Weg geräumt. Ferber bezog sich damit auf die Tatsache, dass sich das Bundesverfassungsgericht Ende April zufrieden mit der Umsetzung seines Urteils durch Bundesregierung und Bundestag gezeigt hat. Dabei ging es im Wesentlichen um eine nachträgliche Prüfung, ob die Anleihekäufe der EZB verhältnismäßig sind und eine genauere Begründung durch die Zentralbank.

Bundesregierung soll "angemessene" Lösung finden

Die EU-Kommission sieht den Fall dadurch allerdings nicht als erledigt an, der rechtliche Grundkonflikt bleibe bestehen. Es bleibe bei der Tatsache, dass das Verfassungsgericht erklärt habe, die europäischen Richter hätten jenseits ihrer Kompetenzen gehandelt, weshalb ihre Entscheidung keine Rechtskraft in Deutschland entfalten könne, hieß es. Offen ist, was Brüssel konkret von Deutschland verlangt. Aus Sicht der Kommission obliegt es der deutschen Seite, "einen angemessenen Weg zu finden, den Verstoß zu beseitigen".



Man habe "kein Interesse an einem vertieften Streit" zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht, hieß es in der Kommission. Die Behörde arbeite deshalb in der Frage "eng mit dem Bundeskanzleramt" zusammen. Unser Korrespondent Peter Kapern verwies allerdings darauf, dass die Bundesregierung dem Bundesverfassungsgericht nicht nicht vorschreiben könne, wie es entscheide und sich zum europäischen Recht stelle.



Im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens bekommt die Bundesregierung nun einige Monate Zeit, schriftlich auf die Vorwürfe zu reagieren. Wenn die EU-Kommission mit der Antwort nicht einverstanden ist, könnte sie Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.