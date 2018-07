Ein Fisch-Gen, eingesetzt in eine Erdbeere, um diese haltbarer zu machen: In den Anfängen der Grünen Gentechnik ließ Frankenstein schon mal grüßen. Ok, viele Erfindungen sind im Lauf der Geschichte anfangs auf Widerstand gestoßen. Die erste Eisenbahn galt als dampf- und feuerspuckendes Monster, heute lassen wir uns gern vom ICE chauffieren. Aber ob die neuen Mutationstechniken wie Crispr/Cas ein vollständiger Segen für die Menschheit werden, ist nun mal noch nicht eindeutig geklärt.

Ein weises Urteil

Deshalb haben die Richter des Europäischen Gerichtshofs heute weise geurteilt. Sie greifen auf, was auch ernstzunehmende Forscher bestätigen: Die Gen-Schere Crispr/Cas entspricht eben nicht den natürlichen spontanen Erbgutveränderungen, wie sie die Natur bereitstellt. Die Gen-Schere greift zwar punktgenau zu, aber offenbar gibt es Fälle, in denen andere Gene auf den Eingriff reagieren, sich verändern, ohne je angepackt worden zu sein. Das mag in der Natur auch so vorkommen. Und bereits jetzt erzeugen Pflanzenzüchter - in Europa akzeptiert und ohne größere Sicherheitsauflagen - künstlich mit Strahlen und Chemikalien zufällige Mutationen, aus denen sie die erwünschten herauspicken, die sie unter großem Zeitaufwand weiter züchten. Doch genau in den Begriffen "zufällig" und "zeitaufwendig" liegt der Unterschied: Denn risikoreich ist just das Ausmaß und Tempo, mit dem sich anhand dieser neuartigen Mutationsver­fahren das Erbgut manipulieren lässt.

Kennzeichnung ist alles

Vorsorge ist umso mehr geboten, als dass das, was einmal in der Umwelt freigesetzt wurde, sich kaum wieder zurückholen lässt. Und wäre Crispr/Cas heute vom EuGh als herkömmliches Züchtungs­verfahren eingestuft worden, bliebe es Ihnen und mir im Supermarkt verborgen, ob der Weizen in der Fertigpizza damit verändert wurde. Jetzt nach dem Urteil müssen die Crispr/Cas-Champignons, wie sie in den USA bereits verkauft werden, bei uns gekennzeichnet werden, falls sie es auf den hiesigen Markt schaffen.

Die Befürworter des offenen Einsatzes von Crispr/Cas fordern, wir sollten nicht auf den Herstellungsprozess schauen, sondern auf das Produkt: Es unterscheide sich in nichts von dem, was in der Natur vorkommen könnte und der Einsatz der Gen-Schere sei im Übrigen gar nicht nachweisbar. Mir ist jedoch wohler bei dem Gedanken, dass ich noch die Wahlfreiheit habe.

Forschung ist weiter möglich

Und es stimmt nicht, dass die Wege zu einem dürreresistenten Weizen verbaut sind, die Landwirt­schaft den Folgen des Klimawandels hilflos ausgeliefert ist. Biolandwirte zeigen seit Jahren, dass regional gezüchtete Sor­ten sich gut an das jeweilige Klima anpassen können. Zwar bei im Mittel circa 20 Prozent geringeren Erträgen, dafür reagie­ren die Pflanzen häufig robuster, wenn tatsächlich eine Plage auftritt. Und halten wir fest: Es ist keinesfalls verboten worden, diese neuen Mutationsverfahren weiter zu erforschen, sie zu erproben und auch kommerziell zu vermarkten. Wenn sich die Harmlosigkeit von Crispr/Cas erwiesen hat, lassen sich Gesetze auch lockern.

Jule Reimer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Jule Reimer, Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft des Deutschlandfunk, spezialisiert u. a. auf internationale Handels-, Rohstoff-, Agrar-, Energie- und Umweltpolitik. Studium der Volkswirtschaft und Portugiesisch an der Universität zu Köln, journalistische Ausbildung in der "Kölner Schule" und bei der Deutschen Welle. Kurzzeitkorrespondentenvertretung der ARD für das südliche Afrika. Neben der Leidenschaft für Globalisierungsthemen ein tiefe Zuneigung zur lusophonen Welt. Deshalb immer mal wieder Kommentare zu und Reportagen aus Brasilien, Angola, Mosambik.