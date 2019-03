Das war eine herbe Niederlage. In der Fußballsprache auch gern als "deftige Klatsche" bezeichnet. Klar unterlegen: die große Deutsche Fußballliga. Der Sieg ging an das kleine Land Bremen. Das hat etwas gewagt und gewonnen.

Denn Bremen hat ein Verfahren ins Rollen gebracht, in dem heute in Leipzig eine wegweisende Entscheidung gefallen ist: Für den Profifußball kann es künftig heißen: "Zur Kasse, bitte", wenn es um Hochrisikospiele geht. Also um die Partien, bei denen es im Umfeld des Stadions zu Auseinandersetzungen rivalisierender Fußballanhänger kommen kann.

Dann sind nämlich nicht die üblichen 200 bis 250 Polizeikräfte im Einsatz, sondern vier bis zehnmal so viele. Und genau für diese Mehrkosten darf der Fußball nun zur Kasse gebeten werden. Das ist seit heute gerichtsfest und könnte weitreichende Folgen haben. Auch andere Bundesländer werden jetzt darüber nachdenken, ob sie dem Beispiel Bremens folgen.

Rechtsgeschichte geschrieben

Der Bremer Innensenator kann sich als Gewinner fühlen und feierte das heutige Urteil als ein Stück "Rechtsgeschichte". Dass der konkrete Gebührenbescheid zur Klärung von Details an das Oberverwaltungsgericht zurück überwiesen wurde, schmälert den Erfolg kaum. Die Grundsatzentscheidung steht fest: Eine Kostenbeteiligung des Fußballs an Polizeieinsätzen ist rechtens. Denn der Fußball sei "Nutznießer" einer besonders aufwändigen polizeilichen Sicherheitsvorsorge, so das Gericht.

Werder Bremen wird sich in Zukunft also bei Hochrisikospielen an Polizeikosten beteiligen müssen. Aber was ist zum Beispiel mit Bayern München, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden oder Eintracht Frankfurt und all den anderen Proficlubs?

Das Urteil muss als Aufforderung verstanden werden. Eine Aufforderung an die Länder nach einem einheitlichen Vorgehen. Und eine Aufforderung an den Fußball, den Vorschlag eines Fonds ernsthaft zu prüfen.

Wer den Gewinn hat, soll auch zahlen

Wenn alle Profivereine in einen Topf zahlen, aus dem dann alle Bundesländer die Mehrkosten für Hochrisikospiele finanzieren können, wäre das ein gerechtes Modell: Denn die Veranstalter des gewinnorientierten Geschäfts Fußball müssten für entstehende Sonderkosten aufkommen und nicht wir alle, die von den Gewinnen nichts haben.

Die Idee mit dem Fonds kommt übrigens vom Bremer Innensenator, also dem Sieger des Tages. Durch das heutige Urteil ist das kleine Land Bremen zu einem Verhandlungspartner auf Augenhöhe geworden. Wenn dieser Gewinner also vorschlägt, dass alle Beteiligten sich noch einmal zusammensetzen und zu einer gemeinsamen Lösung kommen, hat das seit heute mehr Gewicht. Und der Fußball, der immer so gern seine gesellschaftliche Verantwortung betont, sollte diese jetzt auch übernehmen und in den Fonds einzahlen.

Dieses Spiel hat Bremen gewonnen. Die DFL kann sich jetzt als guter Verlierer zeigen und das beherzigen, was sie immer propagiert: Fair Play und Respekt.