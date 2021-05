Der Steuerexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hentze, rechnet in der Folge der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zur Rentenbesteuerung mit Mindereinnahmen des Bundes in Milliardenhöhe.

Nach seinen Berechnungen gehe es für die Jahre 2020 bis 2040 um ein Aufkommen von 90 Milliarden Euro, sagte Hentze im Deutschlandfunk. Die Politik könne nun zwei Ansatzpunkte wählen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Anteil der zu versteuernden Rente etwas langsamer wachse als vorgesehen. Die zweite Möglichkeit sei, dass die Rentenbeiträge sofort komplett absetzbar würden. Diese Variante würde zu einer sofortigen Entlastung führen, betonte Hentze. Finanzstaatssekretär Bösinger sprach sich dafür aus, die derzeit ab dem Jahr 2025 geplante vollständige Absetzbarkeit der Rentenbeiträge von der Steuer vorzuziehen. Eine Reform soll es nach seinen Worten in der kommenden Wahlperiode geben.



Der Bundesfinanzhof hatte erklärt, angesichts der Umstellung der Rentenbesteuerung sei in Zukunft eine überhöhte Steuerlast für viele Rentnerinnen und Rentner zu erwarten. Die Klagen wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung wiesen die Richter in den konkreten Fällen allerdings als unbegründet zurück.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.