Es schien fast so, als hätten sich die Befürworter und die Gegner des Fehmarnbelttunnels endlich geeinigt. Zumindest was ihre Erwartungen an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angeht. Das verhandelte in den letzten Wochen die Klagen von Fährlinien, Umweltschutzorganisationen aber auch der Stadt Fehmarn, auf die mit den jahrelangen Bauarbeiten eine ziemliche Belastungsprobe zurollen könnte. Selbst die Gegner sagten sich zuletzt: Wir werden den 18 Kilometer langen Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark nicht mehr kippen können. Aber es ist unsere Chance, zumindest noch Nachbesserungen bei der Planung zu erreichen. Zum Beispiel beim Umwelt- und Tierschutz. Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz – ein klarer Befürworter des Projektes – hatte erst gestern gesagt, dass er noch "Hausaufgaben" vom Bundesverwaltungsgericht erwarte.

Fehmarnbelttunnel - Gericht macht den Weg frei für den Tunnelbau

Doch überraschend deutlich und klar haben die Richter heute die zuletzt sechs übrig gebliebenen Klagen abgeschmettert. Ob der Schutz von Schweinswalen, Miesmuscheln, Eiderenten, den aufwirbelnden Sedimenten oder die angezweifelten Verkehrsprognosen – Punkt für Punkt zerpflückte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier heute die Argumente der Tunnelgegner. Zunächst einmal ist dies eine auch für die Schleswig-Holsteinischen Planungsbehörden überraschend deutliche Bestätigung, dass sie sauber gearbeitet haben. Und dass auch der dänische Vorhabenträger Femern A/S gut zugeliefert hat. Juristisch mag das alles in Ordnung sein. Und sicherlich ist es nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, auf die persönlichen Empfindlichkeiten von Klägern und Beklagten zu schauen, sondern eben Recht zu sprechen. Doch mit Blick auf die politische Ebene wurde heute eine Chance vertan.

Das Projekt bietet ohne Zweifel Chancen

Eine Genehmigung des Planfeststellungsbeschlusses unter bestimmten Bedingungen – mit diesem Ergebnis hätten Gegner wie Befürworter ihr Gesicht wahren können. Zumindest bei den Themen Schweinswalschutz und der Riffe am Ostseegrund haben die Verhandlungen in Leipzig offenbar geholfen, Lösungen zu finden. Doch ein neues Fundament, das Gegner und Befürworter versöhnt, wurde mit der heutigen Entscheidung nicht geschaffen.

Das Tunnelbauprojekt bietet ohne Zweifel Chancen. Es geht nicht nur um schnellere Reisezeiten und eine Alternative zur Reederei Scandlines, die sich das Transportmonopol über den Fehmarnbelt gut bezahlen lässt. Die Querung könnte auch zwei Länder und ihre Bevölkerungen näher bringen. Reden wir von der vorbildhaften grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark, dann schauen wir fast immer auf die 67 Kilometer lange Landgrenze. Aber so gut wie nie auf den Fehmarnbelt, wo die Ostsee bis heute zwei Länder trennt.

Das heutige Urteil aus Leipzig ist kein ausgleichendes. All jene, die das Tunnelbauprojekt lange bekämpft haben, müssen nun vor allem auf die dänischen Bauherren vertrauen. Die haben immerhin mit der Öresundquerung und der Brücke über den Großen Belt bewiesen, dass sie gigantische Verkehrsprojekte wuppen können. Wie übrigens auch anfängliche Skeptiker anerkannt haben.