Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser hat sich dafür ausgesprochen, das Töten männlicher Küken in der Geflügelwirtschaft in spätestens zwölf Monaten zu beenden.

Die Pilot-Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Küken seien weit genug entwickelt, um bis dahin marktreif zu sein, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Es sei daher aus ihrer Sicht machbar, die Maschinen innerhalb dieser Frist in den Betrieben zu installieren.



Die Agrarexpertin der Naturschutzorganisation BUND, Wenz, kritisierte - ebenfalls im Deutschlandfunk -, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem gestrigen Grundsatzurteil keinen Zeitrahmen festgelegt hat.



Die Leipziger Richter hatten entschieden, das Töten männlicher Küken sei aus Tierschutzgründen übergangsweise nur noch so lange zulässig, bis Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei angewendet werden könnten.