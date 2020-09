In Uruguay haben hunderte Demonstranten Zugang zu Gerichtsakten der Militärdiktatur in den 1970er und 80er Jahren gefordert.

Örtliche Medienberichte hatten zuvor über Dokumente aus dieser Zeit berichtet, in denen für Folter und Mord verantwortliche Soldaten von ihren Vorgesetzten gelobt wurden. Bis heute ist der Verbleib von rund 200 damaligen Regimegegnern ungeklärt. Ein Vertreter einer Opfervereinigung sagte der uruguayischen Zeitung "La Diaria", es sei an der Zeit, dass die Politik Druck auf die Militärs ausübe, damit die Angehörigen endlich die Wahrheit erführen.



Während der Militärdiktatur wurden in dem südamerikanischen Land tausende Menschen verfolgt, festgenommen und gefoltert. Nur wenige Verantwortliche wurden später verurteilt.