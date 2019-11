In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Uruguay gibt es noch keine Entscheidung.

Zwar hatte der konservative Oppositionskandidat Lacalle Pou einen leichten Vorsprung vor seinem Konkurrenten Martínez vom linken Regierungsbündnis. Der Abstand ist aber so gering, dass die Verkündung des Ergebnisses sich verzögert. Es dürfte erst in den nächsten Tagen feststehen, wie die Wahlkommission mitteilte. Der Sieger tritt die Nachfolge des sozialistischen Präsidenten Vázquez an. In Uruguay regiert seit 2005 ein linkes Parteienbündnis. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand die kriselnde Wirtschaft.