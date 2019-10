In Uruguay kommt es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt.

Das teilte der Kandidat der regierenden linksgerichteten Partei Frente Amplio, Martinez, mit. Er richtete Glückwünsche an seinen Konkurrenten Lacalle Pou von der konservativen Nationalpartei. Hochrechnungen zufolge liegt Martinez vorne. Die Stichwahl soll am 24. November stattfinden. Die Amtszeit von Präsident Vazquez endet am ersten März nächsten Jahres.



Gewählt wurde gestern auch ein neues Parlament. Darüber hinaus stand ein Vorschlag für eine Verfassungsänderung zur Abstimmung, die den Einsatz von Militär im Kampf gegen die steigende Gewaltkriminalität ermöglichen soll.