Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mohring kritisiert den Vorschlag, über die Kanzlerkandidatur der Union künftig per Urwahl zu entscheiden.

Es wäre schön, wenn die Partei nicht die gleichen Fehler machen würde wie die SPD, sagte Mohring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielmehr sollte man sich auf Sachpolitik und den Wahlkampf konzentrieren, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen.



In der CDU hat bisher der oder die Parteivorsitzende den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Die Junge Union will auf ihrem Deutschlandtag kommende Woche in Saarbrücken nun aber über die Einführung eines Urwahlverfahrens abstimmen lassen. Neben CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer werden auch ihre früheren Mitbewerber um den Parteivorsitz, Spahn und Merz, auf dem Deutschlandtag sprechen.



Auch die Werteunion, ein Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker, plant für den CDU-Parteitag Ende November einen Antrag zur Urwahl.