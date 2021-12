Das teilte UNO-Generalsekretär Guterres in New York mit. Russell tritt die Nachfolge von Henrietta Fore an, die im Sommer angekündigt hatte, aus privaten Gründen zurückzutreten. Fore sagte damals, sie werde bis zur Ernennung einer Nachfolgerin im Amt bleiben.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.