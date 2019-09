Der US-amerikanische Sänger Eddie Money ist tot.

Er starb im Alter von 70 Jahren, berichtete die Zeitschrift "Variety" unter Berufung auf seine Familie. Zu Moneys Hits zählen "Two Tickets to Paradise", "Baby Hold On" und "Gimme Some Water". Money hatte im August bekannt gegeben, an Speiseröhrenkrebs erkrankt zu sein.



Money wurde 1949 in New York City geboren. Er besuchte die Polizeischule, um wie sein Vater Polizist zu werden. Dann entdeckte er jedoch sein Talent als Sänger und unterschrieb 1976 bei CBS Records einen Plattenvertrag.