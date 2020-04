Der US-amerikanische Soulsänger Bill Withers ist tot.

Wie seine Familie mitteilte, verstarb der 81-Jährige am Montag in Los Angeles an Herzkomplikationen. Zu seinen Hits der 1970er-Jahre gehören "Ain't No Sunshine" , "Lean on Me" und "Lovely Day".



Withers erstes Album wurde 1971 veröffentlicht. Mitte der 1980er-Jahre zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück.