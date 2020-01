Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA wachsen die Zweifel an der Begründung. Präsident Trump hatte am Freitag erklärt, Anlass seien geplante Angriffe auf vier US-Botschaften gewesen. Verteidigungsminister Esper sagte nun, er habe dafür keine Beweise gesehen.

Esper sagte in Fernsehinterviews, Trump habe in Bezug auf die vier Botschaften keine spezifischen Beweise gesehen, sondern von einer Möglichkeit gesprochen. Er teile aber Trumps Einschätzung, dass der Iran es auf amerikanische Botschaften abgesehen habe. "Wir hatten Informationen, dass es innerhalb weniger Tage einen Angriff geben würde, der ein breites Ausmaß haben würde."

"Ich glaube nicht, dass die Regierung ehrlich war."

Am vergangenen Mittwoch hatte die Regierung den Kongress über die Hintergründe der Tötung Soleimanis unterrichtet. Demokratische Politiker meldeten anschließend Zweifel an. So sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, dem Sender ABC: "Ich glaube nicht, dass die Regierung gegenüber dem Kongress der Vereinigten Staaten ehrlich war." Senator Murphy schrieb auf Twitter: "Wenn es Beweise für unmittelbar bevorstehende Angriffe auf vier Botschaften gäbe, hätte die Regierung das bei unserer Unterrichtung am Mittwoch gesagt. Das haben sie aber nicht."

Kritik auch von ehemaligem Republikaner

Kritik kam auch vom Kongressabgeordneten Amash, einem ehemaligen Republikaner. Er schrieb auf Twitter, die Behauptung der vier Botschaften scheine erfunden zu sein.



Die Tötung des mächtigen iranischen Generals Soleimani hatte weltweit Befürchtungen ausgelöst, dass es zwischen den USA und dem Iran zu einem Krieg kommen könnte.