Nach der Tötung eines iranischen Generals im Irak sind für die dort stationierten Bundeswehrangehörigen die Sicherheitsvorschriften erhöht worden.

Das Einsatzführungskommando in Potsdam ordnete Einschränkungen für Bewegungen am Boden und in der Luft an. Der Einsatz zur Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte werde aber fortgesetzt, hieß es. Er findet im Militärkomplex Tadschi statt - 30 Kilometer nördlich von Bagdad. In der Hauptstadt war in der vergangenen Nacht der Kommandeur der irakischen Al-Kuds-Brigaden, Soleimani, durch eine US-Rakete getötet worden. Der Iran drohte mit Vergeltung, der Irak warnte vor einem Krieg.



Der Grünen-Politiker Nouripour forderte, die Bundeswehr-Aktivitäten im Irak vorläufig zu stoppen. Neben der Ausbildung beteiligt sie sich auch am Kampf gegen die Terrormiliz IS. Insgesamt sind im Irak derzeit 415 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert.