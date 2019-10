US-Angriff in Idlib

Der Anführer der Terrormiliz IS, al-Bagdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Trump tot.

Al-Bagdadi sei bei einem Militäreinsatz von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens vor den Soldaten geflüchtet und habe eine Sprengstoffweste gezündet, sagte Trump. Die Nato sprach von einer wichtigen Etappe im Kampf gegen den Terrorismus, der türkische Präsident Erdogan von einem Wendepunkt. Das russische Verteidigungsministerium teilte dagegen mit, man habe keine zuverlässigen Informationen. Al-Bagdadi sei in der Vergangenheit bereits mehrfach für tot erklärt worden.



Bei einem weiteren Militäreinsatz in Syrien soll nach kurdischen Angaben auch al-Bagdadis Sprecher getötet worden sein. Daran sollen Spezialkräfte der Miliz "Syrische Demokratische Kräfte" und Soldaten der US-Armee beteiligt gewesen sein. Die Regierung in Washington hat diesen Einsatz nicht bestätigt.