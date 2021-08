Das US-Militär will mehrere Standorte behalten, die eigentlich an Deutschland zurückgegeben werden sollten.

Ein Sprecher des europäischen Hauptquartiers in Wiesbaden begründete dies damit, dass der Bedarf an Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent wachse. Den Angaben zufolge will die US-Armee unter anderem an Kasernen in Kaiserslautern, Ansbach, Mannheim und Stuttgart festhalten. Eine Kaserne in Pirmasens wird an die US-Air Force übergeben.



Der frühere US-Präsident Trump hatte im vergangenen Jahr kurz vor seiner Abwahl den Abzug von 12.000 US-Soldaten angekündigt. Sein Nachfolger Biden machte dies rückgängig und kündigte stattdessen die Stationierung zusätzlicher Truppen an. Die US-Soldaten und ihre Familien stellen in Deutschland auch einen Wirtschaftsfaktor dar.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.