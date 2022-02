US-Präsident Joe Biden. (imago images/UPI Photo)

Alle an der Operation im Nordwesten des Landes beteiligten Amerikaner blieben laut den Angaben des Präsidenten unverletzt. Biden kündigte an, sich im Laufe des Tages an das amerikanische Volk zu wenden und über die Operation zu informieren.

Nach Angaben eines amerikanischen Regierungsvertreters sprengte sich der IS-Anführer während des US-Einsatzes selbst in die Luft. Dabei seien auch einige seiner Familienmitglieder getötet worden. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen bei der Aktion auch 13 Zivilisten ums Leben. Die Militärkoalition habe zudem Ziele nördlich der Region Idlib bombardiert.

Al Haschimi al Kuraschi hatte die Führung der Terrormiliz nach dem Tod von Anführer al-Baghdadi im Oktober 2019 übernommen. Zuletzt hatte der IS ein Gefängnis im Nordosten Syriens angegriffen, um Gefangene zu befreien. Dabei wurden mehr als 300 Menschen getötet.

