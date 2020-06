Bundesaußenminister Maas hat zurückhaltend auf die Berichte über einen möglichen Teilabzug der US-Armee aus Deutschland reagiert.

Sollte es dazu kommen, werde dies zur Kenntnis genommen, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Maas nannte das derzeitige Verhältnis zu den USA kompliziert. Die in Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit Deutschlands mit den amerikanischen Streitkräften sei aber im Interesse beider Länder. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte der Funke-Mediengruppe, er sehe in dem möglichen Teilabzug auch die Chance, die deutsche Sicherheitspolitik stärker in ein europäisches Umfeld einzubetten.



Der frühere Befehlshaber der US-Truppen in Europa, Hodges, meinte, ein Truppenabzug wäre ein kolossaler Fehler. Eine solche Entscheidung würde zeigen, dass Präsident Trump nicht verstanden habe, wie essenziell die in Deutschland stationierten US-Kontingente für die Sicherheit Amerikas seien, sagte Hodges dem "Spiegel".



Laut Medienberichten planen die USA den Abzug von 9.500 ihrer 34.500 in Deutschland stationierten Soldaten. Für die Angaben gibt es bislang allerdings keine offizielle Bestätigung aus Washington.