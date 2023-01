Modell eines Coronavirus. (Getty Images / Gamma-Rapho)

Die FDA erklärte, zwar warte man in dieser Frage noch auf weitere Daten. Doch gehe man derzeit davon aus, dass das Astra Zeneca-Vakzin "Evusheld" die Untervariante nicht neutralisiere.

XBB.1.5. breitet sich aktuell schnell in den USA aus. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hatte zuletzt geschätzt, dass die Subvariante in der Woche vor dem Jahreswechsel über 40 Prozent aller Neuansteckungen in den Vereinigten Staaten ausmachte. Zuletzt hatte sich auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach besorgt geäußert und erklärt, hoffentlich komme man durch den Winter, bevor sich XBB.1.5 in Deutschland ausbreite. Hinweise, dass der neue Typ zu schwereren Krankheitsverläufen führt, gibt es bisher aber nicht.

