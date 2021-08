Im Rechtsstreit mit den USA hat WikiLeaks-Gründer Assange eine Teilniederlage erlitten.

Ein Londoner Richter habe den USA weiteren Spielraum für ihre Berufung gegen das im Januar verhängte Auslieferungsverbot eingeräumt, teilte ein Sprecher des Gerichts nach einer öffentlichen Anhörung mit. Es seien bei der damaligen Entscheidung Zeugenaussagen und medizinische Gutachten nicht gleichwertig gewichtet worden, hieß es zur Begründung. Assange war der Anhörung per Video zugeschaltet. Über die Berufung der Vereinigten Staaten wird nun Ende Oktober entschieden. Bis dahin muss Assange in Haft bleiben. Die amerikanische Justiz wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und im Internet veröffentlicht zu haben.



Assange sitzt seit mehr als zwei Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis im Süden Londons. Er war im April 2019 in Großbritannien verhaftet worden, nachdem er sich zuvor sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.