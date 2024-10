Die Außenminister Südkoreas und der USA: Cho Tae-yul und Antony Blinken. (AFP / SAUL LOEB)

Außenminister Blinken sagte nach einem Treffen mit südkoreanischen Politikern in Washington, man gehe davon aus, dass die Soldaten in den nächsten Tagen in Kämpfe gegen ukrainische Einheiten verwickelt würden. Er ergänzte, Russland habe die Nordkoreaner für Gefechte mit Artillerie sowie für grundlegende Infanterie-Einsätze trainiert. Sollten sie sich tatsächlich an Kämpfen gegen die Ukraine beteiligen oder diese unterstützen, würden sie zu legitimen militärischen Zielen, betonte Blinken.

Laut Verteidigungsminister Austin wollen die USA der Ukraine in den kommenden Tagen weitere Militärhilfe bereitstellen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.