Die USA bemüht sich weiter um eine Waffenruhe. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Mark Schiefelbein)

Erste Station ist Saudi-Arabien. In Dschidda will Blinken zunächst mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammentreffen. Anschließend will er nach Ägypten und Israel weiterreisen. Dort werde Blinken mit Vertretern der Regierung über die laufenden Verhandlungen mit der Hamas sprechen, hieß es aus dem Außenministerium in Washington. Im Zentrum der Gespräche stehen demnach die Bemühungen um eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller verbliebenen Geiseln der Hamas.

Seit Wochen wird in Katar über ein neues Abkommen zwischen Israel und der Hamas verhandelt. Vergangene Woche hatte die islamistische Terrororganisation einen Vorschlag für eine sechswöchige Feuerpause und einen Austausch von 42 israelischen Geiseln für je 20 bis 50 palästinensische Gefangene unterbreitet.

