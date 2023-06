Staatsbesuch

US-Außenminister Anthony Blinken wird heute in Peking erwartet (AFP / OLIVIER DOULIERY)

Es seien Treffen mit hochrangigen Vertretern der chinesischen Regierung geplant, sagte er vor seiner Abreise nach Peking. Er kündigte mit Blick auf die diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China an, direkt und offen über die Besorgnis der US-Regierung zu sprechen. Blinken betonte, Konkurrenz solle nicht in Konflikte umschlagen. Ziel sei es, eine offene Kommunikation zwischen den beiden Ländern zu fördern.

Die Gespräche in Peking waren ursprünglich für Februar geplant. Wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den Vereinigten Staaten sagte Blinken die Reise jedoch kurzfristig ab. Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten sind aus mehreren Gründen angespannt, unter anderem wegen Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine. Es geht aber auch um die Drohungen der chinesischen Regierung gegen die demokratische Inselrepublik Taiwan und um Konflikte in Handelsfragen.

