Blinken sagte in Washington , beide Länder sollten zusammenarbeiten, um Sicherheit, Wohlstand und Würde sowohl für Israelis als auch für Palästinenser zu schaffen. Netanjahu strebt eine Vereidigung seiner rechts-religiösen Regierung noch in dieser Woche an. Neben seiner Likud-Partei sind künftig das rechtsextreme Religiös-Zionistische Bündnis sowie zwei strengreligiöse Parteien in der Koalition vertreten. Mehrere Ministerposten sollen mit umstrittenen Politikern besetzt werden.