US-Außenminister Anthony Blinken wird in Israel und den Palästinensergebieten erwartet. (picture alliance/ dpa / Reuters / Pool / Daniel Becerril)

In Israel sind Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu und Außenminister Cohen geplant. Darin soll es unter anderem um Israels Integration in die Region und die Beziehungen zu den Palästinensern gehen. In Ramallah kommt Blinken am Dienstag mit Palästinenserpräsident Abbas zusammen. Ziel der Reise ist auch eine Deeskalation der derzeit angespannten Lage.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Seitdem eskaliert die Gewalt. Israels Sicherheitskabinett beschloss eine Reihe von Anti-Terror-Maßnahmen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine Politik der harten Hand an.

