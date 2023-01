US-Außenminister Anthony Blinken wird in Israel und den Palästinensergebieten erwartet. (picture alliance/ dpa / Reuters / Pool / Daniel Becerril)

In Israel sind zunächst Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu und Außenminister Cohen geplant. Darin soll es unter anderem um die Beziehungen zu den Palästinensern gehen. In Ramallah kommt Blinken morgen mit Palästinenserpräsident Abbas zusammen.

Unterdessen hat Frankreichs Präsident Macron in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu vor einer Spirale der Gewalt im Nahen Osten gewarnt. Marcon wolle zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Palästinensern und Israelis beitragen, erklärte der Elysée-Palast.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte daraufhin eine Politik der harten Hand an.

