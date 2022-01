US-Außenminister Antony Blinken (dpa / AP / Evan Vucci)

Dies sei eine diplomatische Bemühung, die Krise wegen des nicht provozierten russischen militärischen Aufbaus an den ukrainischen Grenzen zu deeskalieren, teilte Blinken auf Twitter mit. Die USA und die Nato werfen Russland seit Monaten vor, einen Angriff auf die Ukraine zu planen. Russland bestreitet das.

Blinken wird morgen in Berlin erwartet, bevor er am Freitag in Genf den russischen Außenminister Lawrow trifft.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.