China-Visite

US-Außenminister Blinken (links) nach seiner Ankunft am Flughafen in Peking (AP / Leah Millis / dpa-bildfunk)

Auch kündigte er an, direkt und offen über die Besorgnisse seiner Regierung zu sprechen. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018 und zugleich Blinkens erste Visite in dem Land. Geplant sind Treffen mit hochrangigen Regierungs-Vertretern. Die Reise war ursprünglich bereits für Februar geplant, wurde jedoch kurzfristig wegen mutmaßlicher chinesischer Spionage-Ballons über den Vereinigten Staaten abgesagt.

Deutliche Worte aus Peking

Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, signalisierte vor Blinkens Ankunft Gesprächsbereitschaft, stellte aber Bedingungen. Die USA sollten aufhören, "das eine zu sagen und das andere zu tun". Auch solle Washington aufhören, von einer "Position der Stärke" gegenüber China zu fantasieren. China setze sich für eine allmähliche Rückkehr der Beziehungen auf einen "stabilen Entwicklungspfad" ein.

Mögliches Spitzentreffen der Präsidenten

Kurz vor Blinkens Ankunft in Peking stellte US-Präsident Joe Biden ein Treffen mit Staatschef Xi Jinping in naher Zukunft in Aussicht. "Ich hoffe, dass ich mich in den nächsten Monaten erneut mit Xi treffen und über berechtigte Differenzen sprechen werde, die wir haben, aber auch darüber, in welchen Bereichen wir miteinander auskommen können", sagte Biden auf einer Reise nach Philadelphia im Bundesstaat.

Die Beziehungen zwischen den beiden Atommächten sind wegen einer ganzen Reihe von Konfliktpunkten angespannt. Dabei geht es etwa um Chinas Unterstützung für Russland, Drohungen Pekings gegen die demokratische Inselrepublik Taiwan und Konflikte in Handelsfragen. Die Regierung von Präsident Joe Biden sieht in China die größte geopolitische Herausforderung und fährt einen harten Kurs gegenüber Peking.

