US-Außenminister Antony Blinken. (Archivbild) (picture alliance / AP / Brendan Smialowski)

Alles, was Putin angeblich verhindern wolle, habe er beschleunigt, sagte Blinken der " Süddeutschen Zeitung ". So habe sich etwa die Mehrheit der Ukrainer von Russland abgewendet und befürworte nun eine Nato-Mitgliedschaft. Zudem habe Putins Vorgehen zur Stärkung der Nato geführt. Blinken führte aus, sofern Russland nicht vorher mit dem Krieg beginne, werde er sich kommende Woche mit seinem russischen Kollegen Lawrow treffen.

Deutschland, Österreich und Frankreich riefen unterdessen ihre Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Die Nato zog Mitarbeiter aus ihrer Vertretung in Kiew ab. Sie verlegte sie nach eigenen Angaben als Vorsichtsmaßnahme nach Lviv nahe der polnischen Grenze und nach Brüssel. Die Lufthansa kündigte an, von Montag an alle Flüge nach Kiew und Odessa zu streichen. Aus der Ostukraine wurden weitere Gefechte zwischen der Armee und prorussischen Separatisten gemeldet. Es soll mehrere Todesopfer geben.

