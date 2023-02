Europareise

US-Außenminister Antony Blinken bei einer Rede in Washington (picture alliance / Associated Press)

Das US-Außenministerium teilte mit, Blinken wolle dort die weitere Unterstützung für die Ukraine besprechen. Die USA sind der größte Geber für die Ukraine. Washington hat dem Land seit Beginn des Angriffskriegs umgerechnet mehr als 27 Milliarden Euro Militärhilfe zur Verfügung gestellt.

Nach seinem Aufenthalt in München will Blinken weiter in die Türkei und nach Griechenland reisen. In der Türkei wird der US-Außenminister den NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen, um die Hilfsanstrengungen nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien in Augenschein zu nehmen. Fast 200 Rettungskräfte aus den USA sind im Erdbebengebiet. Die Hilfe wird über die Luftwaffenbasis Incirlik abgewickelt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.