Bilaterale Beziehungen

Die Flaggen von China und den USA (Kiichiro Sato / AP / dpa / Kiichiro Sato)

Blinken werde morgen in die Volksrepublik aufbrechen und ab Sonntag hochrangige Vertreter der chinesischen Regierung treffen, teilte das US-Außenministerium mit. Es gehe darum, offene Kommunikationskanäle zwischen beiden Ländern aufrechtzuerhalten. Zuvor hatten Blinken und sein chinesischer Amtskollege Qin miteinander telefoniert. Das Außenministerium in Peking teilte mit, Qin habe die USA in dem Gespräch aufgefordert, chinesische Kernanliegen wie etwa die Taiwan-Frage zu respektieren.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind seit Jahren angespannt. Anlass für die Absage der Reise im Februar waren Vorwürfe der USA, China habe mithilfe eines Ballons US-Militäreinrichtungen ausspionieren wollen.

