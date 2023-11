Nahost-Krieg

US-Außenminister Anthony Blinken ist nun auch in den Irak gereist. (picture alliance/ dpa / Reuters / Pool / Daniel Becerril)

Bei dem nicht offiziell angekündigten Besuch kam Blinken in Bagdad auch mit dem irakischen Ministerpräsidenten al-Sudani zusammen. Er betonte, die USA täten alles dafür, dass sich der Krieg im Gazastreifen nicht auf die Region ausweite. Er sprach sich erneut für eine humanitäre Feuerpause aus. Dies könne helfen, die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen zu erwirken.

Zuvor war Blinken ebenfalls überraschend mit Palästinenser-Präsident Abbas in Ramallah zusammengekommen. Die Palästinensische Autonomiebehörde soll aus Sicht der USA in der Zukunft eine zentrale Rolle im Gazastreifen spielen. Bislang wird der Gazastreifen von der radikal-islamischen Hamas beherrscht. Nach dem Treffen reiste Blinken nach Zypern weiter. Dort ging es vor allem um die Errichtung eines humanitären Seekorridors nach Gaza. Am späten Abend wird der US-Politiker in der türkischen Hauptstadt Ankara erwartet. Präsident Erdogan teilte jedoch bereits mit, dass er sich nicht mit Blinken treffen werde.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.