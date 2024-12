Nach Machtwechsel

US-Außenminister Blinken in Jordanien (AP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Blinken rufe alle Akteure in Syrien auf, die Zivilbevölkerung, einschließlich der Minderheiten, zu schützen, erklärte sein Sprecher nach dem Treffen des US-Außenministers mit dem jordanischen König Abdullah II. in Amman. Die USA unterstützten einen politischen Übergang, der zu einer repräsentativen syrischen Regierung führe. Das Aufbrechen neuer Konflikte müsse verhindert werden. In Syrien bleibt die Lage nach dem Sturz des Diktators unübersichtlich. Die Rebellengruppe HTS und die neue Übergangsregierung bemühen sich eigenen Angaben zufolge um Kontakte ins Ausland.

Die israelische Armee erklärte, es sei in den vergangenen Tagen gelungen, mehr als 90 Prozent der syrischen Boden-Luft-Raketen zu zerstören. Die israelischen Angriffe auf Militäreinrichtungen in Syrien stießen international auf Kritik. UNO-Generalsekretär Guterres warnte Israel vor dem Verletzen der syrischen Souveränität und rief zur Deeskalation auf.

