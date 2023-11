Nahost-Krieg

US-Außenminister Anthony Blinken ist derzeit im Nahen Osten unterwegs. (AFP / OLIVIER DOULIERY)

Nach Angaben der Regierung in Nikosia kam Blinken mit dem zyprischen Präsidenten Christodoulides zusammen. Dabei sei es um die mögliche Einrichtung eines humanitären Seekorridors zwischen dem Gazastreifen und der Mittelmeerinsel gegangen, hieß es. Dadurch solle Hilfe von Zypern in das Palästinensergebiet gelangen. Zuvor war Blinken in Bagdad mit dem irakischen Ministerpräsidenten al-Sudani zusammengekommen.

Inzwischen ist der US-Außenminister in die Türkei gereist. Er will heute in der Hauptstadt Ankara mit seinem Amtskollegen Fidan sprechen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 06.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.