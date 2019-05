Die USA bezichtigen den Iran, mit Angriffen auf Tanker im Persischen Golf den Preis für Rohöl weltweit hochtreiben zu wollen.

Diesen Vorwurf äußerte US-Außenminister Pompeo vor dem Abflug zu Gesprächen mit seinem deutschen Kollegen Maas und Bundeskanzlerin Merkel in Berlin.



Am 12. Mai waren vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate zwei Öltanker aus Saudi-Arabien und zwei weitere Schiffe offenbar durch Seeminen beschädigt worden. Die US-Regierung macht den Iran dafür verantwortlich. Teheran weist dies zurück.



Der saudi-arabische König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, den Iran zu stoppen. Dieser stelle ein Risiko für maritime Handelswege und die weltweite Ölversorgung dar, sagte Salman zum Auftakt eines Krisengipfels des Golf-Kooperationsrates in Mekka. Saudi Arabien und der Iran konkurrieren um die Vorherrschaft in der Region.